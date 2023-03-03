Kapıkule'de, TIR'da 13 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yapılan aramada, 13 kilo esrar ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.
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