Kapıları kilitlenmeyen aracı böyle soydular: Biri gözledi, biri çaldı, diğerleri oyaladı | Video

Antalya’da sokak üzerinde park edilen bir aracın kapılarının kilitlenmediğini gören 4 kişiden birisi gözetledi, ikisi market çalışanını oyaladı, birisi ise dakikalar içerisinde cep telefonu ve cüzdanı çaldı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Telefonu ve cüzdanı çalınan genç ise, "Ben sonradan farkına vardım. 5-6 kişi olduklarını düşündüğüm için müdahale etmek istemedim. Bir telefon cüzdan için karnıma bıçak yemek istemedim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 35 Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Seyit Can Karatepe otomobil ile sokak üzerinde bulunan bir matbaaya geldi. Karatepe, otomobilden indikten sonra aracın kapısını kilitlemeyi unuttu. Bunun üzerinde sokak üzerinde bulunan 4 genç, aracın kapılarının kilitlenmediğini fark ederek harekete geçti. Gençlerden ikisi otomobilin sahibinin kuruyemiş dükkanında çalışan genç olduğunu düşünerek alışveriş maksadı ile oyaladı. 2 genç ise aracın içerisine girmek için önce sağa sola bakarak gözetleme yaptı. Daha sonra gençlerden birisi bekleme yaparken diğer bir genç, hızlı bir şekilde otomobilin kapısını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 8 bin TL değerinde telefonu ve içerisinde miktar para bulunan cüzdanı alarak uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ KİMLİKLERİ BELİRLENEN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Arkasından diğer gençler de uzaklaştı. Bir süre sonra durumun farkına varan Seyit Can Karatepe durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri belirlenen eşkaller üzerinde mahallede arama çalışması yaptı. Şahıslar yapılan aramada bulunamadı. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan 2'sinin dükkan çalışanını oyaladığı diğer iki kişinin ise önce sokakta gözetleme yaptığı daha sonra ise birisinin aracın içerisine girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği görüldü.

"BİR TELEFON CÜZDAN İÇİN KARNIMA BIÇAK YEMEK İSTEMEDİM"

Yaşadıklarını anlatan Seyit Can Karatepe, "Sıklıkla uğradığım matbaaya geldi. Arabanın kapıları açıktı. İçerisinde şirkete ait telefon ve cüzdanım vardı. Ben sonradan farkına vardım. 5-6 kişi olduklarını düşündüğüm için müdahale etmek istemedim. Bir telefon cüzdan için karnıma bıçak yemek istemedim. Takip ettim. Polise de haber verdim" açıklamasını yaptı.

"BİR ŞEY OLUR DİYE MÜDAHALE EDEMEDİK"

Hırsızlık şüphelisi iki kişinin oyaladığı market sahibi Ziya Gürbüz ise, "4 kişilerdi. 2 tanesi içeri girerek beni oyaladı. O sırada fark ettim. Tipleri bozuktu. Cami içerisinde sıkıştırdık. Bir şey olur diye müdahale edemedik. Aradan kaçtılar. Aracı bizim sandılar sanırım. Bizi oyaladılar.