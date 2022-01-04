Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video

İstanbul'da gece saatlerinde bir kafenin kapısını zorlayarak giren hırsız, iş yerinin kasasında bulunan bir miktar parayı çalarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan hırsızın benzer suçlardan kaydının olduğu anlaşıldı. Şahsın kafeye girdiği ve hırsızlık yaptığı anlar güvenli kamerasına yansıdı.