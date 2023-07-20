Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi | Video
DİYARBAKIR'da bir sitede tek başına oturan, 10 gün kapısının önüne çöp koymayıp, zile de cevap vermeyen M.N. (58) isimli kadın, durumdan şüphelenen bina görevlisinin ailesine bildirmesi üzerine çilingirle girilen evinde sağ bulundu.
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