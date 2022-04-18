Video Yaşam Kapkaç anı saniye saniye kamerada | Video
Kapkaç anı saniye saniye kamerada | Video

Kapkaç anı saniye saniye kamerada | Video

18.04.2022 | 12:41

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İzmir’in Konak ilçesinde cadde üzerinde yaya olarak giden bir kadının arkasından gelen şüpheli cep telefonunu alıp kaçtı. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, açık havada maske takma zorunlu olmamasına rağmen maske takarak kimliğini gizlemeye çalışan şüphelinin kaldırımda yürürken cep telefonuyla konuşan kadının arkasından yaklaştığı görülüyor. Kadın durunca kendisi de duran şüpheli, bir süre kurbanını izledikten sonra cep telefonunu kapıp kaçmaya başladı. Olayın şokunu yaşayan talihsiz kadın da şüphelinin arkasından koşmaya çalışsa da yakalayamadı. Telefonunu çalınan kadın polise giderek şikayetçi oldu.

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İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1140 sokak üzerinde 14 Nisan Perşembe sabahı saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda İşlek bir cadde üzerinde kaldırımda yürüyen kadın başına geleceklerden habersiz cep telefonu ile konuşurken yolda ilerledi. Açık havada maske takma zorunluluğu kalkmasına rağmen kimliği belli olmasın diye maske ile dolaşan şüpheli, talihsiz kadının cep telefonu ile konuştuğunu fark edince şeytani planını devreye soktu.

Cep telefonu ile konuşan kadın aniden durunca, şüpheli de durdu. Kadının arkasına saklanarak birkaç saniye onu izleyen şüpheli ani bir hareketli kurbanını telefonunu alıp kaçtı. Büyük bir şok yaşayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Şoku atlattıktan sonra kapkaççının peşinden gitmeye çalışan kadın koşmaya çalışsa da şüpheliyi yakalayamadı. Bu anlar yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Talihsiz kadın olaydan sonra polise giderek şikayette bulundu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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