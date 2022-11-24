Kapkaç çetesi, polisin 350 saatlik kamera takibi sonucu çökertildi | Video

Tekirdağ'ın birçok noktasında kapkaç gerçekleştirilen çete, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, azılı kapkaç çetesini yakalamayı başardı. Kapaklı ve Çerkezköy'de çok sayıda kapkaç vurgunu yapan şahıslar, polis ekiplerinin 350 saatlik kamera ve fiziksel takibi sonucu yakayı ele verdi. Biri Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, diğer ikisi ise Çerkezköy'de yakalanan M.G., C.A. ve D.K. adlı zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.Öte yandan şahısların ev ve üst aramalarında 3 adet çalıntı olduğu değerlendirilen akıllı telefon ele geçirildi. Polis ekipleri, sahiplerine ulaşarak telefonlarını teslim etti.