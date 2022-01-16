Kapkaç ve hırsızlık güvenlik kamerasında: 2 tutuklama | Video

Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçelerinde “Oto Hırsızlığı", “Mala Zarar Verme" ve “Kapkaç" suçları ile yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Kapkaç ve hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.