Video Yaşam Kapkaç zanlıları önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video
Kapkaç zanlıları önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video

Kapkaç zanlıları önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video

20.04.2023 | 11:07

Mersin'de sokakta yürüyen genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçan 2 şüpheli, kameralar tarafından tespit edildikten sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta tek başına yürüyen genç kızın ardından koşarak yaklaşan şüpheli bir kişi, elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 150'ye yakın kamera kaydının inceleyen ekipler, kapkaç olaylarını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiğini ve olay sonrasında elektrikli bisiklet kullanarak ara sokaklardan kaçtıklarını tespit etti.

Yapılan incelemelerde kısa sürede şüphelilerin kimlik ve adreslerine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Ç. ve M.S. isimli zanlıları, çaldıkları cep telefonu ile birlikte ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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