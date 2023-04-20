Kapkaç zanlıları önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video
Mersin'de sokakta yürüyen genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçan 2 şüpheli, kameralar tarafından tespit edildikten sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Yapılan incelemelerde kısa sürede şüphelilerin kimlik ve adreslerine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Ç. ve M.S. isimli zanlıları, çaldıkları cep telefonu ile birlikte ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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