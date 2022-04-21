Video Yaşam Kapkaççı dehşeti kamerada! Vatandaşın çabası da onu durdurmaya yetmedi | Video
Kapkaççı dehşeti kamerada! Vatandaşın çabası da onu durdurmaya yetmedi | Video

Kapkaççı dehşeti kamerada! Vatandaşın çabası da onu durdurmaya yetmedi | Video

21.04.2022 | 10:17

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Adana’da sırt çantasını aldığı kadını yerde sürükleyip kafasından yaralanmasına, bacağının kırılmasına neden olan kapkaççı kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde 18 Nisan günü sabah saat 07:24 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sabahleyin evine doğru giden N.Ü. kaldırımdan giderken bir apartmanın önünde durdu. Bu sırada arkasından gelen bir kişi N.Ü.'nün sırtındaki çantayı alıp kaçmak istedi. Ancak N.Ü. çantayı vermek istemeyince zanlı kadını yere düşürüp sürükleyerek çantayı alıp kaçmaya başladı. N.Ü. zanlının arkasından koşup yardım istedi ancak yaralı olduğu için daha fazla koşamadı. Bu arada apartmanın görevlisi Ali Pekmez (48) çöp dökerken olaya şahit olup kapkaççıyı yakalamak istedi. Ancak zanlı Pekmez'e çaldığı çantayı sallayıp kurtulmaya başardı. Pekmez zanlıyı arkasından bir süre kovaladı ancak yakalayamadı. Pekmez daha sonra hemen polisi arayıp haber verdi. Bu anlar ise an be an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bu arada sürüklenen kadın başından ve bacağından yaralanıp kanlar içinde kaldığı için bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Kadının bacağının kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ise zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Kadının çantasında bir miktar para, cep telefonu ve ziynet eşyası olduğu öğrenildi. Olaya tanık olan ve kıl payı kapkaççıyı elinden kaçıran Pekmez ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben çöp dökmeye çıkmıştım. Bir kadın çığlık atmaya başladı. Ben de trafik kazası oldu zannettim ancak baktığımda bir kişi kadının çantasını alıyordu. Kadın yere düştü kafasından ve bacağından yaralandı. Zanlı da bana doğru koştu onu yakalamak istedim ama kaçtı. Ben de arkasından koştum ama otoyola köprü altına girince elimden kaçırdım."

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