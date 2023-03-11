Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar | Video
İstanbul’da bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççı; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
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