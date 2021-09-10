Video Yaşam Kapkaççıyı parmağındaki “Ahmet Asaf” dövmesi ele verdi | Video

Kapkaççıyı parmağındaki “Ahmet Asaf” dövmesi ele verdi | Video

Kapkaççıyı parmağındaki “Ahmet Asaf” dövmesi ele verdi | Video
10.09.2021 | 13:02

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Adana’da 15 yaşındaki çocuğun cep telefonunu alıp kaçan zanlı parmağındaki “Ahmet Asaf” yazılı dövmesinden tespit edilerek yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 6 Eylül günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla birlikte Merkez Park'ta oturan Gökhan Ö.'nün (15) yanına yaklaşan bir kişi, cep telefonunu istedi. Şüpheli, Gökhan Ö.'nün bu teklifi reddetmesi üzerine cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Gökhan Ö. ise arkadaşıyla birlikte şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Gökhan Ö.'nün durumu bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gökhan Ö. polise verdiği zanlı eşkalinde şüphelinin, boynunda gül ve parmaklarındaki 'Ahmet Asaf' yazan dövmesi olduğunu söyledi. Polis, verilen eşkal üzerine şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Baran T. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen kapkaççı evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Baran T., kapkaç planının olmadığını, cep telefonunu görünce birden alıp kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 700 TL karşılığında tanımadığı bir kişiye sattığı belirlenen cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

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