Video Yaşam Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video
Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video

Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video

22.02.2024 | 10:19

İstanbul’da tramvay bekleyen bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççı, Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Telefon sahibine teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; 16 Şubat Cuma günü saat 07.15 sıralarında Fatih İlçesi Çemberlitaş Tramvay Durağı'nda tramvay bekleyen bir kadının cep telefonunu alarak kaçan kapkaççıyı suçüstü yakaladı. A.H. isimli kapkaççının çaldığı cep telefonu ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Yasal işlemlerinin ardından "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen A.H., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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