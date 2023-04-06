Kapora' dolandırıcılığında 1 tutuklama | Video 06.04.2023 | 15:48 MERSİN'de 'araç kiralama' bahanesiyle kapora alarak ve 'evde paketleme' adı altında iş bulma vaadiyle para isteyerek birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir bankanın, dolandırıcılık olaylarından elde edildiği düşünülen para trafiği ihbarıyla harekete geçti. Bankada para çekmeye çalışan hesap sahibi M.Z.C. polis tarafından gözaltına alındı. Hesapla ilgili inceleme yapan polis, araç kiralama bahanesiyle kapora alarak ve evde paketleme adı altında iş bulma vaadiyle birçok kez para aktarıldığını tespit etti. Hesaptaki 87 bin 500 lira bloke edildi. Şüpheli M.Z.C. ile bankaya geldiği belirlenen M.M.D., S.M. ve C.A. da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, dolandırıcılık olaylarını organize ettiği tespit edilen C.A. tutuklandı, diğer 3 kişi ise ev hapsi cezası aldı.

