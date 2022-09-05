Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video

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Kocaeli'de bir otomobilin kaputuna oturan şahısların başka bir aracı ayaklarıyla ittirmesi hayrete düşürdü. İlginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
"GÜLEREK VE ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE İZLEDİK"
Olayı anlatan mahalle sakini Ramazan Şengün, "Biz arkadaşlarla çay ocağında oturuyorduk. Çay içtiğimiz esnada caddeden gelen iki aracı gördük. İlk önce araçlar birbirine yakın olduğu için şüphelendik, sonrasında iki arkadaşın aracın kaputuna binip öndeki arabayı ittiklerini gördük. Gülerek ve şaşkınlık içerisinde izledik. Türk halkının pratik çözümlerinden bir tanesi daha izledik" dedi.