Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video 28.03.2022 | 10:45
00:20
Kapalıçarşı’da pes dedirten cep telefon hırsızlığı kamerada | Video 28.03.2022 | 10:45
00:18
01:56
00:21
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü | Video 28.03.2022 | 10:24
00:35
Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 28.03.2022 | 10:24
04:08
04:21
Kar altında güzelleşen Yüksekova böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 09:50
00:34
Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı | Video 28.03.2022 | 09:37
03:02
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video 28.03.2022 | 09:30
05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:09
01:21
00:42
Park halindeki motosikleti böyle çaldı | Video 28.03.2022 | 09:24
00:36
Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:30
00:41
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:23
02:36
05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:03
02:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 28.03.2022 | 09:03
00:30
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mart ayına rağmen her tarafın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
2 mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Muhtar Selim Genç, "Şu an Yüksekova'nın bir yanı karla kaplıyken, diğer yanı ilkbaharı yaşıyor. Ovamız ve dağlarımız beyaz örtüsüyle adeta hayran bırakıyor. Özellikle yazın olduğu kadar kışın da turizmin gözde mekânlarında biri olduğunu söyleyebiliriz. Yüksekova aslında doğunun en güzel yerlerinden biridir, çünkü Cilo Dağları 20 bin yıllık buzulları barındırıyor. Yüksekova mart ayına rağmen kar altında güzellikler saçıyor" dedi.