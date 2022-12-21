Video Yaşam Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video
Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video

Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video

21.12.2022 | 19:36

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Karabük’ün Yenice ilçesinde aralık ayında çiçek açıp meyve veren dut ağacı görenleri hayrete düşürdü.

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