Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:06
Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi; görenler şaşkına döndü | Video 16.01.2022 | 11:22
03:49
Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu | Video 16.01.2022 | 16:26
02:23
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı... Sürücüler zor anlar yaşadı | Video 16.01.2022 | 16:26
03:05
Önce keşif yaptılar sonra seçtikleri motosikleti iterek götürdüler | Video 16.01.2022 | 16:20
00:25
Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler | Video 16.01.2022 | 16:20
02:16
Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar | Video 16.01.2022 | 15:32
00:31
Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü | Video 16.01.2022 | 15:55
00:44
Son Dakika: Ege'de 5.3'lük deprem! | Video 16.01.2022 | 15:12
03:10
Bağcılar'daki apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 16.01.2022 | 14:43
00:29
Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video 16.01.2022 | 14:43
00:55
Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli | Video 16.01.2022 | 14:43
01:19
Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı | Video 16.01.2022 | 13:56
04:23
Sıcak hava balonları 8 günün ardından havalandı | Video 16.01.2022 | 13:56
02:03
Makas atan sürücülere ceza yağdı | Video 16.01.2022 | 13:55
03:13
Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi | Video 16.01.2022 | 13:05
03:00
Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar | Video 16.01.2022 | 12:57
03:44
33 yaşındaki polis, ardında hamile eşi ve 2 yaşında kız çocuğunu bıraktı 16.01.2022 | 12:55
04:31
10:43
Flamingoların muhteşem kış dansı | Video 16.01.2022 | 11:14
01:33
Kıyafeti beğendi, mankeniyle beraber çaldı | Video 16.01.2022 | 11:35
Tokat'ta kar eğlencesi için Topçam yaylasına çıkmak isteyenler kar ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı.
Tokat'ta bekledikleri kar yağışını göremeyen vatandaşların birçoğu eğlenmek için kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Topçam Yaylasına çıkmak istedi. Çamdere köyü yakınlarında kar yağışı sonucu oluşan buzlanma araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanma nedeni ile kayarak yolu kapatan araçlar vatandaşların yardımı ile kurtarılmaya çalışıldı. Vatandaşlar bazı araçları iterek yolu açmaya çalıştı. Araçlarını kenarına çekerek yolun açılmasını bekleyen bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Kızakla kayan vatandaşlar kar yağışı altında farklı bir gün geçirdi.