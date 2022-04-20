Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi! | Video

İstanbul'da 24 Ocak'ta yaşanan kar esareti film senaryolarını aratmayan bir defin öyküsüne sahne oldu. ABD ve Almanya'da yatırımları bulunan işadamı Erkan Gül'ün 85 yaşındaki eniştesi, eski polis memuru Şükrü Kuruçay doğal nedenlerden vefat etti. Bahçelievler Kocasinan Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'na doğru yola çıkıldı. Yolda yoğun kar ve tipi bastırdı. Tüm uyarılara rağmen İBB Mezarlıklar Dairesi defin işlemlerini sürdürüyordu. Cenaze aracı ve Şükrü Kuruçay'ın sevenlerini taşıyan otobüs karda mahsur kaldı. Erkan Gül, tabutu ve imamı lüks cipine aldı. Tayakadın girişinde cip de yolda kaldı. Köylülerden ve yetkililerden yardım istedi, kimse gelmedi. İmamı arayıp, en azından cenazeyi camiye taşımayı önerdi ancak imam kardan gelemeyeceğini bildirdi. Gül, imam ve tabut geceyi araçta geçirdi. Gül, dondurucu soğukta klimayı açmak istese de cenaze ısındığı için kapatmak zorunda kaldı. Ertesi sabah tabut, bazen omuzlarda bazen karda sürülerek taşındı. Önceden kazılan mezar zar zor bulundu. Defin yapıldı ama toprak yoktu, üzeri karla örtüldü. Aile, iki gün sonra mezarlığa giderek mezarı toprakla kapattı. Şükrü Kuruçay, "Hayatımın en zor gecelerinden biriydi. Keşke hiç yaşanmasaydı. O sıra soğukkanlılığımı korumuştum ama şimdi düşüncesi bile korkutuyor" dedi.

Takvim yaprakları 24 Ocak 2022'yi gösteriyor. İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle tarihinin en zorlu, en çile dolu günlerinden birini yaşadı. Araçlar yollarda kaldı, İstanbullular 17 saati bulan kar esareti altında ölüm kalım mücadelesi verdi.

Tüm kar uyarılarına rağmen İstanbul Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı da o gün defin işlemlerine devam ediyordu. Defnedilecek cenazelerden biri de 85 yaşında hayatını kaybeden eski polis memuru Şükrü Kuruçay'a aitti.

KAR BASTIRDI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bahçelievler Kocasinan Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Arnavutköy'e doğru yola çıkan yola çıkan cenaze aracını, arkada işadamı Erkan Gül kendine ait lüks cipiyle, Kuruçay'ın diğer aile fertleri ise kendileri için tahsis edilen otobüsle takip ediyordu. Arnavutköy'e gelindiğinde kar şiddetini arttırdı. Önce otobüs yolda kaldı.

Cenaze aracı ile Gül'ün bulunduğu lüks cip Kuruçay'ı defnedebilmek için yola devam etti. Birkaç kilometre sonra cenaze aracı da yolda kalınca Erkan Gül çareyi cenazeyi ve imamı kendi aracına alarak çözdü.

Uzun uğraşlar sonunda tabut, Gül'ün aracına yerleştirildi. Erkan Gül, imam ve cenaze birkaç kilometre de bu şekilde yola devam etti.

"BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN..."

Tayakadın girişinde bu kez de Erkan Gül'ün cipi yolda kaldı. Mezarlığa sadece 5 kilometre kalmıştı. Aracından inen Gül, Tayakadın Köyü'ne girerek köylülerden yardım istedi. Köy içinde bulunan Dem Cafe'ye giderek orada oyun oynayan insanlarla konuştu ama kimse cenazeyi mezarlığa taşımaya yardımcı olmadı.

Çaresizce geri dönen Erkan Gül, bu kez de Tayakadın Camisi'nin imamına ulaşmaya çalıştı. İnternetten caminin ve imamın telefonu buldu. "En azından cenazeyi camiye taşıyalım" dedi.

Cami imamı, kar yağışından dolayı evden çıkamadığını camiyi de açamadığını söyledi. Erkan Gül sonra sırayla belediye, jandarma ve AFAD dahil herkesi aradı, durumunu anlattı ama İstanbul'da hayat durmuştu. Âdeta, "Başınızın çaresine bakın" cevabını aldı.

KALORİFER ÇIKMAZI: ÜŞÜYORUZ AMA CENAZE ISINIYORDU

Yapacak bir şeyi kalmayan Erkan Gül, cenazeyi defnetmek için gelen imamla geceyi cenazenin de bulunduğu arabada geçirmeye karar verdi. Gece boyunca cesetle baş başa kalan Gül o anları "Hayatımın en zor gecelerinden biriydi. O sıra soğukkanlılığımı korumuştum ama şimdi düşüncesi bile korkutuyor" dedi anlatıyor. Gece boyunca donmamak için aracın kaloriferini yakan Gül, "Cenaze ısınmaya başladığında mecburen kaloriferi kapatıyorduk. Sabaha kadar böyle idare etmek zorunda kaldık" dedi.

TABUTU KARDA SÜRÜKLEYEREK TAŞIDILAR

25 Ocak sabahı uyandıklarında kar esareti devam ediyordu. Cenazeyi defnetmek için çözüm arayışlarına devam eden Gül, köy içinde cenazeyi taşımak için yabancı uyruklu biriyle anlaştı. Tabut araçtan çıkartıldı, yol boyunca bazen omuzlarında bazen karda sürülerek taşındı. Parayı alan yabancı uyruklu kişi bir süre sonra artık taşımak istemediğini söyleyip tabutu yolun ortasında bırakarak gitti. Tek başına tabutu omuzuna alan Erkan Gül, bir süre de böyle yola devam etti.



"MEZARI KARLA KAPATTIK, İKİ GÜN SONRA GİDİP TOPRAK ATTIK"

Erkan Gül, o andan sonra yaşananları SABAH'a şu sözlerle anlattı: "Artık yapacak bir şeyim yoktu. Hava yeniden kararmak üzereydi. İmam çok yaşlıydı. Bana yardım edemiyordu. Yolun ortasında kalmıştık. Tabuttan cenazeyi çıkardık. Kefenli bir şekilde cenazeyi omuzlarıma attım. Birkaç kilometre de böyle taşıdım. Hiçkimse yardıma gelmiyordu. Sürüne sürene akşama doğru mezarlığın girişine kadar geldim. Mezarlığa gittim.

Çalışanlardan yardım istedim. Onlar da mezarlığın dışı görev yerimiz değil diyerek yardım etmedi. Tekrar cenazeyi omuzladım. Mezarlığa getirdim. Önceden kazılmış yer kar altında kalmıştı. Yeni kazılan yeri bulmamız çok zor oldu. Rahmetli eniştemi artık gömmek istiyorduk. Zar zor yeri bulduk.

Cenazeyi defnettik. Üstüne atacak toprak bile bulamadık. Mecburen kar ile kapattık mezarı duasını edip ayrıldık. İki gün sonra tekrar gittik. Kar erimişti. Mezarı toprakla kapattık. O gün cenazesini defneden tek kişi bendim. Onlarca kişinin cenazesi yolda kaldı. Keşke hiç yaşanmasaydı. Kar fırtınası bitene kadar cenazeler teslim edilmeseydi, morglarda bekletilseydi ama olmadı. Allah rahmet eylesin"