Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı | Video
Artvin'in Macahel bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, ekipler tarafından bölgenin yolu bir haftalık yoğun çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler ait aile şirketi, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor. Karayolları ekiplerinin de desteğiyle kar yağışının sonrası başlatılan çalışma sonucunda Camili bölgesinin yolu ulaşıma açıldı.
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