Video Yaşam Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı | Video
Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı | Video

Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı | Video

16.01.2023 | 09:24

Artvin'in Macahel bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, ekipler tarafından bölgenin yolu bir haftalık yoğun çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

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Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler ait aile şirketi, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor. Karayolları ekiplerinin de desteğiyle kar yağışının sonrası başlatılan çalışma sonucunda Camili bölgesinin yolu ulaşıma açıldı.

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