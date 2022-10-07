Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video
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Adana’da yüzünde kar maskesi olan 2 şüpheli motosikletle geldikleri akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis, olay yerindeki boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Bölgedeki kameraları incelemeyen alan polis şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.