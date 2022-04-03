Video Yaşam Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video

Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video

03.04.2022 | 14:07

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Zarbana Çayı, eriyen kar suları sebebiyle taşma noktasına geldi. Çayda suların yükselmesi neticesinde elektrik direği yıkılırken, grup köy yolu ulaşıma kapandı.

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11 Ağustos 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı İnebolu ilçesinde kar suları sebebiyle Zarbana Çayı bir kez daha taştı. Çayda suların yükselmesi neticesinde 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. İnebolu'nun Çaykıyı, Hızaryanı, Çaydüzü, Şamalı, Köse, Kayaelması ve Özbaşı köyleri ile 2 köye daha ulaşım sağlanan köy grup yolu, Zarbana Çayı'nın taşması neticesinde su altında kaldı. Çayın kenarında bulunan bazı elektrik direkleri de yıkılırken, köyler elektriksiz kaldı. Bölgede dere kenarındaki bir elektrik direğinin devrilme anı cep telefonuna anbean yansıdı.
Suların yükselmesi sebebiyle yolda bazı araçlar da mahsur kaldı. Sel sularından geçemeyen bir aracı çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların yardımıyla sel sularında mahsur kalan araç kurtarıldı.

KÖY YOLU SELDEN KAPANINCA ÖĞRENCİLER DAĞLARI AŞIP EVLERİNE ULAŞTI
İnebolu'nun Çaydüzü köyünden Özlüce İlk ve Ortaokulu'na giden öğrenciler, Zarbana Çayı'nda suların yükselmesi sebebiyle evlerine gidemedi. Sel suları sebebiyle köy yolu ulaşıma kapanınca öğrenciler, İnebolu ilçe merkezinde bir gece misafir edildi. Öğrenciler Kayaelması köyüne kadar minibüsle götürülürken, buradan velileriyle birlikte dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek köylerine ulaştı.

Ramazan ayında köylerinde mahsur kalan vatandaşlar, bölgede kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

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