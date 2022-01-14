Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 14.01.2022 | 09:43
00:19
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 14.01.2022 | 09:31
01:00
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 14.01.2022 | 09:28
04:21
01:18
Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 09:23
05:15
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 14.01.2022 | 08:51
02:56
Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 14.01.2022 | 08:51
04:43
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 08:55
01:32
Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video 14.01.2022 | 08:55
01:04
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 14.01.2022 | 08:59
05:03
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 14.01.2022 | 08:24
02:02
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.01.2022 | 08:26
01:48
00:44
02:11
Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 13.01.2022 | 23:45
00:15
00:27
Alanya’da yangın paniği | Video 13.01.2022 | 21:44
00:27
SON DAKİKA: Alanya'daki yangın paniği kamerada 13.01.2022 | 21:48
00:25
SON DAKİKA: Alanya’da 3 katlı binanın çökme anı kamerada 13.01.2022 | 21:35
00:25
Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı | Video 13.01.2022 | 21:30
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanma yüksek rakımlı geçit noktalarında ağır tonajlı araç sürücülerinin çilesi oldu. Erzincan-Sivas kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle bazı tırlar kayarak bariyerlere çarptı, bazı tırlarda yolda mahsur kaldı.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yağışın ardından yollarda kar birikintisi ve buzlanma olması nedeniyle bazı araçlar maddi hasarlı trafik kazalarına karıştı, tır ve kamyonlar da bazı güzergâhlarda yolda kaldı.
Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Trafik polisleri, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri ve karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyardı.
Tır sürücüleri kar ve buzlanmadan dolayı yüksek rakımlı geçit noktaların kendileri için adeta çileye dönüştüğünü kaydederek, "Araçlara zincirde taksak ilerleyemiyoruz. Bazı noktalarda buzlanma oluşuyor. Araçları zorladığımız zamanda şanzıman dağıtıyoruz. Çok cefa çekiyoruz" ifadelerine yer verdiler.