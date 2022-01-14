Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanma yüksek rakımlı geçit noktalarında ağır tonajlı araç sürücülerinin çilesi oldu. Erzincan-Sivas kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle bazı tırlar kayarak bariyerlere çarptı, bazı tırlarda yolda mahsur kaldı.