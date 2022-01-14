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OTOMATİK OYNAT
01:20
Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 14.01.2022 | 11:40
06:27
Yağışlar umut verdi, yazın kuruyan Alata Deresi denizle buluştu | Video 14.01.2022 | 11:37
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Trafikte pes dedirten görüntü! Motosiklet ile masa taşıdı | Video 14.01.2022 | 11:36
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Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti | Video 14.01.2022 | 11:34
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İstanbul'da çarpıp kaçan sürücü korku dolu anlar yaşattı 14.01.2022 | 09:55
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Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı | Video 14.01.2022 | 10:56
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Şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı | Video 14.01.2022 | 11:07
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04:09
Muş’ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 14.01.2022 | 10:40
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Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı | Video 14.01.2022 | 10:39
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İstanbul'da bir mahalleye mazot hırsızı dadandı | Video 14.01.2022 | 10:30
02:55
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Kars'ta tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı | Video 14.01.2022 | 10:30
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Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 10:30
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İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi | Video 14.01.2022 | 10:30
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Adana'da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı | Video 14.01.2022 | 10:27
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanma yüksek rakımlı geçit noktalarında ağır tonajlı araç sürücülerinin çilesi oldu. Erzincan-Sivas kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle bazı tırlar kayarak bariyerlere çarptı, bazı tırlarda yolda mahsur kaldı.