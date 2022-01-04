Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen | Video

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Erzurum’da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Nehirlerin ve şadırvanların buz kestiği kentte dağlar ile ovaları kaplayan beyaz gelinlik ise manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinden itibaren yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceyi gören Erzurum'da nehirler buz keserken cami önlerinde bulunan şadırvanlar ise adeta buzdan şelaleleri anımsattı. Beyaz örtüyle tekrardan beyaza bürünen ovalar ve sisli dağlarda manzarasıyla görenleri büyüledi.
Adeta beyaz bir çarşafı anımsatan uçsuz bucaksız ovalardaki beyaz esaret havadan drone ile görüntülendi.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.