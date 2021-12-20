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OTOMATİK OYNAT
00:38
Kar ve tipide mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 18:21
01:07
Hastanede satırlı dehşet! | Video 20.12.2021 | 17:46
01:51
Son dakika: Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! | Video 20.12.2021 | 17:37
00:31
SON DAKİKA: Aydın'da doktora kafa atan şüpheli tutuklandı 20.12.2021 | 17:04
00:48
İBB asansörü kapattı, engelli bireyi vatandaşlar taşıdı 20.12.2021 | 17:08
00:38
Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 16:42
00:28
05:07
8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor | Video 20.12.2021 | 16:27
00:46
Gaziantep'te zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 20.12.2021 | 16:32
06:23
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Pet şişelere doldurulmuş halde buldular! 1 kişi gözaltına alındı 20.12.2021 | 15:34
01:18
Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video 20.12.2021 | 15:13
02:05
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı | Video 20.12.2021 | 15:05
01:34
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu | Video 20.12.2021 | 14:50
01:29
Esenler'de yol verme kavgası kamerada | Video 20.12.2021 | 14:44
00:15
Elazığ'da 21 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.12.2021 | 14:36
00:13
Ölümle pençeleşiyordu! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti | Video 20.12.2021 | 14:33
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Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı 20.12.2021 | 11:56
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Ağrı'da ilçe merkezine inen kurtlar yiyecek aradı | Video 20.12.2021 | 14:05
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Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı | Video 20.12.2021 | 13:54
Bitlis merkeze bağlı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı.