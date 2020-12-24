Kar yağdı Ankaralı perişan oldu! Arabalar buzda dans etti | Video

Ankara'da vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesine büyük tepki! Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Ankara'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi. Vatandaşlar belediyenin yetersiz kaldığı gerekçesiyle isyan etti.