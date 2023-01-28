Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 28.01.2023 | 11:38 Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrilerek yan yattı, kazada 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. N.A. idaresindeki otomobilin sürücüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi. Yan yatan otomobilde sürücü ile aynı aileden olan H.F.A ,E.Y.A, ve R.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.