Video Yaşam Kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi | Video
Kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi | Video

Kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi | Video

29.03.2023 | 00:03

Karabük'ün yüksek kesimleri ile ilçelerinde Mart ayının son günlerinde kar yağışı yeniden yüzünü göstermeye başladı.

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