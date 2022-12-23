Video Yaşam Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video
Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video

Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video

23.12.2022 | 09:33

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu sene mevsimine göre karın azlığı kuraklık endişesi oluştururken, soğuk hava etkisini sürdürüyor. Karın olmadığı alanlarda su akıntıları ve araç camları buz tuttu.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede öğle saatlerinde pastırma yazı yaşanırken, sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkili oluyor. Erzincan'da sabah işe gitmeden önce vatandaşlar araçlarını buz tutan camlarını kazıyarak yola koyuldu.

Bu sene bölgede kar yağışının az olması dolayısıyla birçok baraj ve gölette su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle göletlerin çekildiği ve çatlakların oluştuğu gözlendi.

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