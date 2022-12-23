Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu sene mevsimine göre karın azlığı kuraklık endişesi oluştururken, soğuk hava etkisini sürdürüyor. Karın olmadığı alanlarda su akıntıları ve araç camları buz tuttu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede öğle saatlerinde pastırma yazı yaşanırken, sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkili oluyor. Erzincan'da sabah işe gitmeden önce vatandaşlar araçlarını buz tutan camlarını kazıyarak yola koyuldu.
Bu sene bölgede kar yağışının az olması dolayısıyla birçok baraj ve gölette su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle göletlerin çekildiği ve çatlakların oluştuğu gözlendi.