Video Yaşam Kara yakalanan çobanların sürüleri ile göçü böyle görüntülendi | Video
Kara yakalanan çobanların sürüleri ile göçü böyle görüntülendi | Video

Kara yakalanan çobanların sürüleri ile göçü böyle görüntülendi | Video

20.12.2021 | 12:28

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Sivas’ın yaylalarında yoğun kar yağışına yakalanan çobanların, sürüleri ile yaptıkları zorlu göç cep telefonu meralarına böyle yansıdı.

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Sivas'ta 3 gürdür etkili olan yoğun kar yağışı köy ve yayla yollarının kapanmasına neden oldu. Yaylalardan merkezi noktalara inmekte geç kalan çobanlar, yaylalarda mahsur kalmamak için kar altında göçmek zorunda kaldı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Gazören yaylasında hayvancılık yapan Orhan Önder, Cahit Kaya ve Ömer Kara'da, kar yağması ve sürülerin merada otlama imkanı kalmaması nedeniyle sürüleriyle birlikte ilçeye bağlı Suçatı mahallesine dönmek zorunda kaldı. Çobanların sürüleri ile girdikleri zorlu göç, kendi cep telefonu kameralarına da yansıdı. Ortaya keyif veren doğal görüntüler çıktı.

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