Karabük'te büfedeki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Karabük'te 3 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
16 Aralık 2021 tarihinde 100.Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana gelen olayda iki otomobilden inen Y.Ç. beraberindeki arkadaşıyla içerisine girdiği büfe sahibi ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından yumrukların konuştuğu kavgaya karışan M.Ş. isimli şahıs yanında getirdiği tüfekle iki el ateş etti. Büfede bulunan B.T isimli şahsın da tabanca ile karşılık vermesinin ardından 4 kişi olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgada E.E., C.E ve Y.Ç. isimli şahıslar yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Görüntülerde büfe önüne gelen 4 kişiden ikisinin içeriye girip tartışmaya başladığı, ardından kavgaya karışan M.Ş. isimli şahsın elindeki tüfekle ateş ettiği görülüyor.
Olay sonrası güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.İ., Y.Ç. ve M.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.