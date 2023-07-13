Video Yaşam Karabük'te drifte 20 bin TL ceza! | Video
Karabük'te drifte 20 bin TL ceza! | Video

Karabük'te drifte 20 bin TL ceza! | Video

13.07.2023 | 16:48

KARABÜK'te bir demir çelik fabrikasının girişinde drift yapan lüks aracın sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Karabük'te lüks bir otomobil, demir çelik fabrikasının giriş kısmındaki geniş asfaltta drift yaptı. KGYS kameralarından aracı tespit eden polis ekipleri, araç sürücüsüne 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 20 bin 342 TL para cezası uyguladı

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