Karabük'te drifte 20 bin TL ceza! | Video
KARABÜK'te bir demir çelik fabrikasının girişinde drift yapan lüks aracın sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza kesildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Satın aldığı otomobil aynı gün içinde alev alev yandı | Video 13.07.2023 | 16:58
00:21
Karabük'te drifte 20 bin TL ceza! | Video 13.07.2023 | 16:48
02:37
Batman'da 2 polisin yaralandığı kaza kamerada | Video 13.07.2023 | 16:27
00:32
Esenyurt'ta yangın paniği! | Video 13.07.2023 | 15:32
03:25
Tamir ettiği aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 13.07.2023 | 15:43
00:21
Drift atan otomobile 20 bin lira ceza! | Video 13.07.2023 | 16:01
01:13
Aşkale’de feci kaza: 1 ölü 7 yaralı | Video 13.07.2023 | 15:24
01:45
Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi | Video 13.07.2023 | 14:40
01:44
03:25
00:43
Bolu'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.07.2023 | 14:30
00:40
Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 13.07.2023 | 14:21
01:35
Otoyoldan yeşillik alana uçan aracın sürücüsü öldü | Video 13.07.2023 | 14:02
01:02
Hacca götürme vaadiyle para toplayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.07.2023 | 13:58
02:00
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler arttırıldı | Video 13.07.2023 | 11:40
01:34
Manavgat'ta 2 metre uzunluğunda yılan yakalandı | Video 13.07.2023 | 12:43
11:17
Yangın söndürme helikopteri "Nefes" 72 sorti yaparak rekor kırdı | Video 13.07.2023 | 12:30
03:22
Turkuvaz Medya'nın hazırladığı 15 Temmuz Sergisi açıldı | Video 13.07.2023 | 12:55
00:48
Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video 13.07.2023 | 12:30
05:19
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni'yi 250 bin kişi uğurladı | Video 13.07.2023 | 12:45