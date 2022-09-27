Video Yaşam Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı | Video
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı | Video

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı | Video

27.09.2022 | 14:27

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OTOMATİK OYNAT

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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si bebek 6 kişi de yaralandı.

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Kaza, Ankara-Eskipazar karayolu Mermer Kavşağında meydana geldi. A.D. sevk ve idaresindeki otomobil, F.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada C.B.(59), E.D (28), A.D.(6 Aylık), A.D.(53), A.A.D.(3), A.D.(62) ve F.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 59 yaşındaki Cemile Balaban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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