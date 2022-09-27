Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı | Video

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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si bebek 6 kişi de yaralandı.
Kazada ağır yaralanan 59 yaşındaki Cemile Balaban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.