Video Yaşam Karabük’te kaçak içki operasyonu | Video
Karabük’te kaçak içki operasyonu | Video

Karabük’te kaçak içki operasyonu | Video

21.06.2023 | 15:00

Karabük’te emniyet güçlerince bir eve yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki ele geçirilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak sürdürülen 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bir eve operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan operasyon kapsamında, 100 adet farklı markalarda gümrük kaçağı alkollü içki, 213 adet dolu hazır içki şişesi, çok sayıda kapak ve jelatin ile 3 litre el yapımı alkollü içecek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.K. ve R.S. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 SKM suçundan adliyeye sevk edildi.

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