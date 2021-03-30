Karabük'te kaçırıldığını zanneden kovidli yaşlı kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Karabük'te koronavirüs testi pozitif çıktığı için hasta nakil servisi ile evine bırakılmak istenen 65 yaşındaki kadın, kaçırıldığını zannederek araçtan inip kaçmaya başladı. Polis yol kenarında bekleyen 65 yaşındaki kadın'ı araca bindirerek evine bırakılmasını sağladı.

Rahatsızlanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 65 yaşındaki kadın koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 65 yaşındaki kadın, dün gece Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için hasta nakil servisine bindirilerek evine götürülmek istendi. Safranbolu'ya gelindiği sırada aracın durdurulmasını isteyen 65 yaşındaki yaşlı kadın, araçtan inerek kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine, polis ekipleri gelerek yol kenarında bekleyen 65 yaşındaki kadın ile görüştü. Polis, kaçırıldığını iddia eden 65 yaşındaki yaşlı kadın ile görüştü. Polis ekipleri 65 yaşındaki kadın ile görüşürken bu sırada İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlu telefonla aradı. İkna olan 65 yaşındaki kadın araca binerek Eflani'de ki evine götürüldü.