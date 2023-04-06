Video Yaşam Karabük'te meydana gelen kazada minibüs yan yattı | Video
Karabük'te meydana gelen kazada minibüs yan yattı | Video

Karabük'te meydana gelen kazada minibüs yan yattı | Video

06.04.2023 | 13:00

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
500 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yaralı olmadığı belirlendi.

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