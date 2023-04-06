Karabük'te meydana gelen kazada minibüs yan yattı | Video

500 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yaralı olmadığı belirlendi.