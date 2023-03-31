Karabük'te patlayan trafo alev alev yandı | Video 31.03.2023 | 10:02 Karabük'te patlayan elektrik trafosu yanarak alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken üç mahalle 3 saat elektriksiz kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

100.Yıl Mahallesi'ndeki bir elektrik dağıtım şirketine ait ana trafoda sabaha karşı patlama meydana geldi. Patlama sonrası alev topuna dönen yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken patlayan elektrik trafosu sonrası Yeşil Mahalle, Beşbinevler ve 100. Yıl Mahallesinde 3 saat boyunca elektrik kesintileri yaşandı.