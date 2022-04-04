Video Yaşam Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video
Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video

Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video

04.04.2022 | 11:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karabük’te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 00:34
Karabük'te servis minibüsü alev topuna döndü | Video 04.04.2022 | 11:30
Böyle komşu düşman başına! 5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı! | Video 02:15
Böyle komşu düşman başına! "5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı!" | Video 04.04.2022 | 11:25
Avcılar’da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video 01:59
Avcılar'da korkunç kaza! Vinç halatı operatörün üzerine düştü | Video 04.04.2022 | 10:21
Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor! | Video 03:23
Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor! | Video 04.04.2022 | 10:20
Dünyanın en uzun boylu kadınından 3 yeni rekor daha! 5.kez adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı | Video 03:00
Dünyanın en uzun boylu kadınından 3 yeni rekor daha! "5.kez adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı" | Video 04.04.2022 | 10:20
Trafik magandaları tüneli kapatıp yüksek sesli müzik açarak böyle dans etti! | Video 00:19
Trafik magandaları tüneli kapatıp yüksek sesli müzik açarak böyle dans etti! | Video 04.04.2022 | 10:20
Bursa’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:17
Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 04.04.2022 | 10:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 06:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 04.04.2022 | 09:34
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 00:41
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 04.04.2022 | 08:59
SON DAKİKA: Sivas’taki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 05:06
SON DAKİKA: Sivas'taki doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 04.04.2022 | 08:59
Fatih’te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video 03:18
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video 04.04.2022 | 09:16
İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 01:21
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 04.04.2022 | 08:58
Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 01:14
Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 04.04.2022 | 08:39
Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı! | Video 05:02
Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı! | Video 04.04.2022 | 08:39
Ümraniye’de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 01:22
Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 03.04.2022 | 21:58
Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 01:03
Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 03.04.2022 | 19:28
Kilis’te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 01:29
Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 03.04.2022 | 18:40
ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 00:29
ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 03.04.2022 | 17:54
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 01:14
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 03.04.2022 | 16:39
Petek Dinçöz yıllar sonra ortaya çıktı! Mini şortlu pozuna beğeni yağdı | Video 00:35
Petek Dinçöz yıllar sonra ortaya çıktı! Mini şortlu pozuna beğeni yağdı | Video 03.04.2022 | 16:10

Karabük'te gece yarısı halı saha önünde park halindeyken yanan minibüs alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Şirinevler Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri önünde meydana geldi. Yusuf Karagöz 78 S 0194 plakalı servis minibüsü ile halı saha maçı için oyuncuları getirdikten sonra aracını tesisin önüne park etti. Bir süre sonra nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev alan minibüs kısa sürede alev topuna döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası minibüs demir yığına döndü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA