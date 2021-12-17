Karabük’te sis ve kar yağışı etkili oluyor | Video

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Karabük-Bartın karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı Karabük'ün yüksek kesimlerinde 3 gündür devam ediyor. Aralık ayının ortalarında etkili olan kar yağışı ile Karabük-Bartın karayolu Beştepeler ve Ahmetusta mevkii beyaza bürüdü. Öte yandan aynı güzergahta etkili olan sis sebebiyle de sürücüler zor anlar yaşarken görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bazı vatandaşlar beyaz örtüyle kaplanan doğayı cep telefonları ile görüntüledi.