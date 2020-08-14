Video Yaşam Karabük'te sokak ortasındaki tekme-tokat kavga kamerada | Video

Karabük'te sokak ortasındaki tekme-tokat kavga kamerada | Video

Karabük'te sokak ortasındaki tekme-tokat kavga kamerada | Video
14.08.2020 | 09:12

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Karabük'te, sokak ortasında çıkan 2 ayrı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

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Edinilen bilgiye göre, üniversitede okuyan öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde sokak ortasında karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.


Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine saldırdı. Dakikalarca süren kavgayı gören bir kişi gelip tarafları ayırmaya çalıştı.
Diğer bir sokak kavgasında ise 2 grup tekme-tokat birbirine girdi. Daha sonra sokak ortasında birbirini kovaladı.

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