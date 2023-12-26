Karabük'te tefecilik ve yağma operasyonunda 10 kişi yakalandı | Video
Karabük'te düzenlenen tefecilik ve yağma suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait toplam 7 adreste yapılan aramada 112 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 1 adet kaşe, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli şahsa ait olmayan banka kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 adet fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi.
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