Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı | Video
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan otomobil takla attı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar sonrası olay yerine itfaiye kaza kırım ekibi ile birlikte sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demirtaş (75) ile yanında yolcu olarak bulunan Bahriye Demirtaş (70), Şerife Şafak ile otomobil sürücüsü Muhammet Kara (33) ile yanında yolcu olarak bulunan ve soyadı öğrenilemeyen Yasin isimli şahıs olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındakiler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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