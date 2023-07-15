Karabük'te tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza Karabük-Ovacık kara yolu Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki tuğla, çimento ve kireç yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan A.T. yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.