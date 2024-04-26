Karabük'te uyuşturucu operasyonu | Video
Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1,82 gram esrar maddesi ele geçirilirken, mahkemeye çıkarılan zanlı serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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