Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü | Video
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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız(22) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yalçın K.(28) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Mücahit Kaygısız(22) isimli gence çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Kaygısız'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Yalçın K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.