Karadeniz kahverengiye döndü | Video
Yağışların etkili olduğu Samsun'da debisi yükselen akarsuların Karadeniz'e döküldüğü noktalar kahverengiye döndü.
Karadeniz'in sahile yakın kısmında deniz suyunun rengi kahverengi olurken, çamurumsu bir görünüme büründü. Samsun'dan denize dökülen Mert ve Kürtün Irmakları kar ve yağmurun etkisiyle çamur aktı. Irmakların denize döküldüğü bölgelerin rengi kahverengiye döndü. Ufuk çizgisine yakın kısımdaki deniz suyu ise mavi rengini korudu. Havadan dron ile görüntülenen Karadeniz'in mavi-kahverengi karşımı durumu ilginç görüntü oluşturdu.
Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Son günlerde Samsun'a yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağmur sularının Karadeniz ile buluşmasıyla birlikte sahil kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü" dedi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun'da yağışlı havanın devam etmesinin tahmin edildiğini açıkladı.
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