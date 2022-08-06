Video Yaşam Karadeniz yaylalarının zorlu ve sisli coğrafyasında Off-Road yarışları nefes kesti | Video
Karadeniz yaylalarının zorlu ve sisli coğrafyasında Off-Road yarışları nefes kesti | Video

Karadeniz yaylalarının zorlu ve sisli coğrafyasında Off-Road yarışları nefes kesti | Video

06.08.2022 | 15:31

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Türkiye Off-Road Şampiyonası, Karadeniz'in zorlu ve sisli coğrafyasında izleyenlerin büyük beğenisini aldı.

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5-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Trabzon Yarışına start verildi. Yüksek donanımlı 33 Off-Road aracının katıldığı yarışlarda hız, andrenalin, mukavemet ve pilotajlık ön plana çıktı. Acısu Balıklı Yaylası'ndaki Liva düzlük mevkinde start verilen yarışlarda Off-Road araçlarının mücadelesi izleyenleri büyüledi. Farklı illerden 5 ayrı sınıfta 33 araç ve 66 sporcunun katıldığı organizasyonda İran'dan Ghasem Mohammedzadeh-Tolga Şatır ekibi ile İtalyan Guiseppe Simune Agazzi de mücadele etti. Tamamen doğal Karadeniz yayla ormanlarında geçen 10,3 kiometre uzunluığundaki mukavemet etabı 4 kez geçildiği yarışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu yıl Trabzon'da Türkiye Off-Road yarışmaları düzenleniyor. 4. ayağı Trabzon'da yapılıyor. Bugün toplamda 34 aracımız yarışıyor. Bunlardan 2'si yabancı. İran ve İtalya'dan geldiler. Yarışların startını verdik. Yarışmalara başarılar diliyorum. Trabzon'un sporda, turizmde, sanatta, kültürde her yönüyle dolu dolu yaşasın istiyoruz. İşte bugünde burada off-road yarışlarının düzenlenmesi de ilimize açısından farklı bir anlam ifade ediyor. Bunlar ulusal düzeyde yapılan organizasyonlar. Böyle bir organizasyonun ilimizde yapılması bölge açısından farklı bir anlam ifade ediyor" dedi.
İzmir'den yarışlara katılmak için Trabzon'a gelen Serkan Fırat, "Trabzon'da ilk defa ulusal yarış oluyor. Bizde ilk kez katılıyoruz. Dün hazırlık etabını geçtik. Gayet güzel ve keyifliydi. Derece yapmayı planlıyoruz. Trabzon'un doğasına diyecek hiçbir şey yok. Tek kelime ile mükemmel. Gezme imkanımız olması dün antrenman yaptık. Bugünde yarışlar var" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de bu formatta ilk kez Trabzon'da yapılan yarışlarda kenti 2 yarışmacı temsil ederken, yarışların ikinci gününde ile seyirciye yönelik görsellik ön plana çıkacak. 7 Ağustos Pazar sabahı saat 10.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek ekipler, Akçaabat Sahil Dolgu alanındaki seyirci özel etabını 3 kez geçerek zorlu yarışı tamamlayacaklar. Aynı gün saat 17.30'da yarış alanında yapılacak ödül töreni ile etkinlik sona erecek.

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