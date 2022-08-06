Karadeniz yaylalarının zorlu ve sisli coğrafyasında Off-Road yarışları nefes kesti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını | Video 06.08.2022 | 19:55
03:39
Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın | Video 06.08.2022 | 19:19
01:05
00:54
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu... O anlar kamerada | Video 06.08.2022 | 16:55
01:24
Elektrik direğindeki kablolar havai fişek gibi patladı | Video 06.08.2022 | 16:55
00:58
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı | Video 06.08.2022 | 15:32
03:00
07:40
00:58
Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.08.2022 | 15:31
00:25
Van’da hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı | Video 06.08.2022 | 15:31
00:30
Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu | Video 06.08.2022 | 15:31
01:58
Mersin’de tır dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi | Video 06.08.2022 | 14:30
00:34
Silivri'de park halindeki bisikletleri çalan hırsız yakalandı | Video 06.08.2022 | 14:25
00:42
00:42
Otomobili düz kontak yaparak çaldılar! O anlar kamerada | Video 06.08.2022 | 14:06
00:54
06:20
1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video 06.08.2022 | 14:02
00:33
Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi | Video 06.08.2022 | 11:49
00:28
00:32
Antika ve koleksiyonları çaldı… Ümraniye Polisi yakaladı | Video 06.08.2022 | 11:06
Türkiye Off-Road Şampiyonası, Karadeniz'in zorlu ve sisli coğrafyasında izleyenlerin büyük beğenisini aldı.
İzmir'den yarışlara katılmak için Trabzon'a gelen Serkan Fırat, "Trabzon'da ilk defa ulusal yarış oluyor. Bizde ilk kez katılıyoruz. Dün hazırlık etabını geçtik. Gayet güzel ve keyifliydi. Derece yapmayı planlıyoruz. Trabzon'un doğasına diyecek hiçbir şey yok. Tek kelime ile mükemmel. Gezme imkanımız olması dün antrenman yaptık. Bugünde yarışlar var" ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de bu formatta ilk kez Trabzon'da yapılan yarışlarda kenti 2 yarışmacı temsil ederken, yarışların ikinci gününde ile seyirciye yönelik görsellik ön plana çıkacak. 7 Ağustos Pazar sabahı saat 10.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek ekipler, Akçaabat Sahil Dolgu alanındaki seyirci özel etabını 3 kez geçerek zorlu yarışı tamamlayacaklar. Aynı gün saat 17.30'da yarış alanında yapılacak ödül töreni ile etkinlik sona erecek.