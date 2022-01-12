Video Yaşam Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video
Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video

Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video

12.01.2022 | 11:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 12:32
İstanbul’da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar | Video 02:51
İstanbul'da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar | Video 12.01.2022 | 12:32
Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 02:26
Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 12.01.2022 | 12:31
Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 05:19
Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 12.01.2022 | 12:30
Sarıyer’de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 00:47
Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 12.01.2022 | 12:29
Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 01:28
Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
Beyaz örtüyle uyanan Denizli’de kar kalınlığı 30 santimetreye yükseldi | Video 01:54
Beyaz örtüyle uyanan Denizli’de kar kalınlığı 30 santimetreye yükseldi | Video 12.01.2022 | 11:50
Fatih’te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 11:10
Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 02:26
Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 12.01.2022 | 11:08
Silivri ve Çatalca’nın köylerinde kar yağışı başladı | Video 01:35
Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı | Video 12.01.2022 | 10:56
Kadıköy’de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi | Video 03:28
Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi | Video 12.01.2022 | 10:48
Sultanbeyli’de elektrikli battaniyeden çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:06
Sultanbeyli’de elektrikli battaniyeden çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 12.01.2022 | 10:05
İstanbul’da iş yerine bir garip silahlı saldırı | Video 02:12
İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı | Video 12.01.2022 | 10:37
Sultangazi’de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü | Video 02:18
Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü | Video 12.01.2022 | 10:38
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma! Husumetliler birbirlerine böyle ateş etti | Video 00:28
Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma! Husumetliler birbirlerine böyle ateş etti | Video 12.01.2022 | 09:49
Avcılar’da şiddetli fırtınada anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu | Video 01:10
Avcılar'da şiddetli fırtınada anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu | Video 12.01.2022 | 09:26
Gaziantep’te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor | Video 01:36
Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor | Video 12.01.2022 | 09:27
İstanbul Esenyurt’ta dehşet! Plakasında Mutluyuz yazan otomobille yaklaştı... | Video 03:40
İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Plakasında "Mutluyuz" yazan otomobille yaklaştı... | Video 12.01.2022 | 09:01
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 00:28
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 12.01.2022 | 09:17
Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video 00:10
Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video 12.01.2022 | 09:16

Bartın’da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olurken Amasra’da dev dalgalar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bartın'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bartın'ın Karadeniz'e kıyı Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vuran dalgaların boyları 5 metreye kadar ulaştı.

Denizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı görülürken yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek kuvvetli, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA