Karadeniz'de hamsi bereketi: Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü | Video

Karadeniz açıklarında avlanan balıkçılar teknelerini hamsiyle doldurdu. Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaşan teknelerdeki tonlarca hamsi saatler süren çalışmalar sonucu önce kasalara sonra kamyonlara yüklendi.

Gece saatlerinde Batı Karadeniz bölgesinde avlanan balıkçı teknelerinin ağları hamsiyle doldu. Ağlarına dolan hamsileri ambarlarına çeken balıkçı tekneleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaştı. Önce kasalara alınan hamsiler daha sonra buzlanarak kamyonlara yüklendi. Onlarca teknenin yanaştığı barınakta balıkçı teknelerinde görevli tayfaların mesaisi saatlerce sürdü. Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaşan teknelerde toplamda 375 ton hamsi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bin kasa hamsi avladıklarını ifade eden Kocareis isimli teknenin kaptanı Ümit Aslantürk, "İlk baştan beri daha erken bekliyorduk. Hamsi bayağı bir gecikti. Hamsiyi bir ay önceden filan bekliyorduk. Çok geç kaldı ve bu aralar yeni çıkmaya başladı. Şu anda bin kasaya yakın tuttuk bu akşam. Biz bir ay daha sürmesini bekliyoruz hamsinin. Daha da irileşmesini bekliyoruz. Şu an zaten çeşit balık var içinde istarvitte karışık. Biz bunun ayrılmasını bekliyoruz. Sadece hamsi olmasını bekliyoruz yani. Totalde 20 - 25 bin tutulmuştur kasa olarak." dedi.