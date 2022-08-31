Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Karadeniz’de hortum böyle görüntülendi | Video 31.08.2022 | 11:26
23:02
02:23
10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ağustos 2022 Çarşamba atv izle | Video 31.08.2022 | 10:22
01:24
Elektronik sigaralarla yakalandılar! Valizlerinden 4 bin adet çıktı | Video 31.08.2022 | 10:06
01:12
01:35
Adana'da acı ölüm: Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu! | Video 31.08.2022 | 09:40
01:01
Isparta’da cadde üzerinde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu | Video 31.08.2022 | 09:39
00:51
Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi | Video 31.08.2022 | 09:39
01:29
Halk otobüsünde tekme tokat kavga! Birbirlerine girdiler | Video 31.08.2022 | 08:29
01:00
01:56
Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti: "Canım sıkıldı, vurdum" | Video 31.08.2022 | 08:17
01:55
Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video 31.08.2022 | 08:16
00:47
İzmir'de metruk binada çökme meydana geldi | Video 31.08.2022 | 08:16
00:13
07:56
01:51
Jamaikalı milyarderin yüzen sarayı Bodrum’da | Video 30.08.2022 | 16:03
01:48
TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 16:48
03:32
İzmir'de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video 30.08.2022 | 16:03
Fırtına Karadeniz açıklarında hortum çıkmasına neden oldu. Hortum bir vatandaş tarafından görüntülendi.